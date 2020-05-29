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Тайсону предложили миллион за реальный бой с итальянцем

Бокс
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«Железного Майка» продолжают забрасывать предложениями.

Тайсону предложили миллион за реальный бой с итальянцем
Новина українською

Майк Тайсон в 53 года объявил о возвращении на ринг на несколько выставочных боев. Форма легенды так впечатлила мир бокса, что ему начались предлагать контракты на настоящие бои.

Одно из таких предложений Тайсону сделал промоутер CES Boxing Джимми Берчфилд, который хочет организовать бой Майка с малоизвестным Джо Кусумано (18-3, 16 КО).

"Если Майк серьезен в своих намерениях вернуться в ринг, то мы готовим ему предложение сразиться с Кусумано в 6- или 8-раундовом поединке – как Тайсон пожелает.

Болельщиков не интересуют выставочные бои. Им хочется знать, на каком уровне он сейчас. Они хотят понимать, может ли он на самом деле конкурировать с Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Мы готовы вести с ним честные переговоры", - сказал Берчфилд.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Тайсон спровоцировал драку на рестлинге.

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В статье: Майк Тайсон
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Источник:
Vringe.com
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