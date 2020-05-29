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Уайт рассказал, почему Уайлдер снова проиграет Фьюри

Бокс
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Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) больше не верит в американца.

Уайт рассказал, почему Уайлдер снова проиграет Фьюри
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Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в феврале техническим нокаутом проиграл Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) и потерял пояс WBC в супертяжелом весе. Третий бой между Уайлдером и Фьюри может пройти осенью 2020 года.

"Что он собирается изменить? Уайлдер годами делал то же самое.

Он агрессивный боец, который работает на передней ноге, но не может драться на задней. Он даже не научился выбрасывать джебы. У него только правая рука. Уайлдер снова будет избит", - приводит слова Уайта BoxingScene.

Диллиан Уайт в статусе "временного" чемпиона WBC должен встретиться с победителем третьего боя между Фьюри и Уайлдером.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Диллиан Уайт
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