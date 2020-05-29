Усик провел бой с тенью. ВИДЕО

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик показал, как продолжает готовиться к громкому бою против Дерека Чисоры. Поединок из-за пандемии коронавируса пройдет не ранее середины июля.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик и Чисора могут подраться для 1000 VIP-персон.