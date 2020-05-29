Тайсон Фьюри: Я накинусь на Джошуа, как это делал толстый малый

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, в каком раунде он нокаутирует Энтони Джошуа, если их бой состоится.

"Стиль Джошуа создан для меня. Энтони стоит вертикально и идет вперед, используя классическую защиту.

Джошуа – сильный и мощный, однако ему не хватает работы ног. Энтони едва ли демонстрирует, что может все выдержать. Плюс у него немного тонка кишка, когда дело доходит до пропущенных ударов.

Я считаю, что нокаутирую Джошуа во втором или третьем раунде. Когда я впервые по нему попаду, его ноги пустятся в пляс. Затем я накинусь на него, как это делал толстый малый. Легко, никаких забот.

Я уже рассказывал, каким ударом нокаутирую Джошуа? Это будет левый хук в висок. Вы увидите, как Джошуа танцует на ринге, словно Бэмби", – сказал Фьюри.