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Президент WBA переизбран на должность до 2025 года

Бокс
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Во время его руководства, организация достигла значительного прогресса

Президент WBA переизбран на должность до 2025 года
Новина українською

28 мая состоялось онлайн-голосование членов Всемирной боксёрской организации (WBA), по результатам которой её президент Жилберто Жезус Мендоса был переизбран на второй срок и будет занимать эту должность до 2025 года, сообщает официальный сайт WBA.

В условиях пандемии коронавируса было принято решение провести выборы главы организации онлайн. За переизбрание Мендосы высказались 10 членов WBA, который имеют право голоса на выборах, а также 25 директоров организации, наделённых полномочиями голосовать.

Во многом переизбрание Мендосы состоялось благодаря его заслугам на посту президента. За время его работы WBA достигла большого прогресса. В том числе была открыта академия организации, способствующая развитию спорта в мире.

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В статье: Хильберто Мендоса
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