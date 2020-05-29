  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Руис назвал лучший момент в своей жизни
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руис назвал лучший момент в своей жизни

Бокс
(1 голосов)

И даже опубликовал фото

Руис назвал лучший момент в своей жизни
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (33-2, 22 КО) опубликовал в Instagram фото одного из лучших моментов своей жизни. Боксер признался, что для него невероятно памятным является победа над Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в их первом бою.

В свою очередь экс-тренер мексиканца рассказал, что Энди изменился после того поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Энди Руис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...