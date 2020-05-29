Руис назвал лучший момент в своей жизни

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (33-2, 22 КО) опубликовал в Instagram фото одного из лучших моментов своей жизни. Боксер признался, что для него невероятно памятным является победа над Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в их первом бою.

В свою очередь экс-тренер мексиканца рассказал, что Энди изменился после того поединка.