Бокс
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Руис назвал лучший момент в своей жизни
И даже опубликовал фото
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (33-2, 22 КО) опубликовал в Instagram фото одного из лучших моментов своей жизни. Боксер признался, что для него невероятно памятным является победа над Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в их первом бою.
В свою очередь экс-тренер мексиканца рассказал, что Энди изменился после того поединка.
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