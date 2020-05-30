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Дэвин Хэйни: Бой против Ломаченко помог бы мне оставить наследие, это поединок моей мечты

Бокс
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Возможно, этот бой скоро состоится

Дэвин Хэйни: Бой против Ломаченко помог бы мне оставить наследие, это поединок моей мечты
UA-Футбол
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Регулярный чемпион мира в легком весе по версии WBC Дэвин Хэйни (24-0, 15 КО) сообщил, что хотел бы провести бой против украинского чемпиона по версиям WBC Super, WBA и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует FightHub:

"Моим боем мечты стал бы поединок против Василия Ломаченко. Я считаю, что это тот бой, который помог бы мне оставить наследие и определил, кем на самом деле является Дэвин Хэйни. Этот поединок показал бы, сколько на самом деле у меня в арсенале умений и интеллекта.

Я бы показал миру, как победить Ломаченко. Все эти бои для меня большие, и против Райана Гарсии, и против Теофимо Лопеса, но повторюсь, мой бой мечты - это поединок против Ломаченко", - сказал он.

Напомним, что ранее Владимир Кличко и Шеннон Бригс поспорили в Твиттере.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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