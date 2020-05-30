Энтони Джошуа: Без сомнений, я хочу драться с Фьюри, он удерживает то, что принадлежит мне

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) рассказал, что хочет боя с его соотечественником, чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Его слова цитирует The Sun:

"Несомненно, я хочу драться с Тайсоном Фьюри. Он удерживает то, что принадлежит мне. Фьюри входит в список моих целей. Никогда не знаешь, чего ждать от Фьюри. Он может либо находиться на вершине мира, подчиняя его, или на дне океана, пытаясь найти баланс. Похоже, что в данный момент он нашел баланс дома, тренируясь вместе с женой.

Тайсон все время говорит обо мне много разных вещей, но он станет актуальным для меня только в тот день, когда мы подпишем контракт на бой. День, когда мы подеремся - это единственный момент, когда я должен говорить о Фьюри. Я не хочу находиться в позиции трештокера" - сказал Энтони.

Напомним, что ранее Дэвин Хэйни выразил желание драться против Василия Ломаченко.