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Дерек Чисора пойдет в Bellator, если бой с Усиком не будет организован в ближайшее время

Бокс
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Неожиданное заявление британца

Дерек Чисора пойдет в Bellator, если бой с Усиком не будет организован в ближайшее время
UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) в интервью изданию The Sun заявил, что перейдет в Bellator (смешанные единоборства) в случае, если его поединок с украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО) не будет организован в ближайшее время.

"Мы просто ждем, когда завершится карантин, чтобы посмотреть, сколько человек мы сможем впустить на арену O2. Я считаю, что в этом поединке нужны болельщики. В некоторых боях можно обойтись без зрителей, но есть поединки, которым нужны фанаты. Наш бой с Усиком - один из тех, которыми должны наслаждаться люди.

Если ожидания затянется, я могу выступить в Bellator. Мы ждем, когда нам объявят дату боя с Усиком. Но если пауза будет долгой, мы сразу же пойдем в Bellator" - сказал он.

Напомним, что ранее Чисора помогал полиции бороться с коронавирусом.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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