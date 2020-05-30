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Тайсон Фьюри: Я уже очень давно предлагаю Джошуа провести бой, давай дадим болельщикам то, что они хотят

Бокс
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Назревает грандиозный шухер

Тайсон Фьюри: Я уже очень давно предлагаю Джошуа провести бой, давай дадим болельщикам то, что они хотят
UA-Футбол
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Британский супертяжеловес, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, что уже давно хочет провести бой против своего соотечественника, чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) . Его слова цитирует talkSport:

"Я достаточно давно предлагаю Джошуа провести бой. Я пытаюсь устроить поединок на протяжении последних 5 лет, однако он все никак не состоится. Понятное дело, что делами Джошуа занимается его промоутер Эдди Хирн. Он должен поговорить с моей командой, чтобы организовать этот бой.

Энтони, давай дадим болельщикам то, что они хотят увидеть. Прекрати прятаться от самого великого поединка в Великобритании со времен боя Леннокса Льюиса с Фрэнком Бруно. Найди в себе смелость ступить на ринг и прилечь, сынок" - сказал он.

Напомним, что ранее Джошуа заявлял о готовности выйти на ринг против Фьюри.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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