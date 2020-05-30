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Президент WBC: Если мне скажут, что Майк Тайсон хочет драться за титул, он получит этот бой

Бокс
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Но это, скорее всего, не случится

Президент WBC: Если мне скажут, что Майк Тайсон хочет драться за титул, он получит этот бой
UA-Футбол
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Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман рассказал, что потрясен решением легендарного Майка Тайсона вернуться на ринг. Его слова цитирует The Sun:

"Я восхищен решением Майка, я очень рад. Тайсон привлек к боксу положительное внимание. Почему так произошло? Потому что он - герой и икона бокса.

Он прошел через очень трудные времена, как и многие люди, а теперь бокс вернул его обратно. Но для возвращения Тайсона нужно тщательно позаботиться о медосмотре и тестировании. Необходимо полностью соблюдать протокол, чтобы убедиться, что любой человек выходит в ринг в хорошей форме и без дополнительных рисков.

Я поддерживаю решение Тайсона на 100 процентов. Если мне скажут, что Тайсон хочет подраться за титул, я отвечу, что он получит этот бой. WBC будет в деле" - сказал Сулейман.

Напомним, что ранее Фьюри заявлял о готовности драться с Джошуа.

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В статье: Майк Тайсон Маурисио Сулейман
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