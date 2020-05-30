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Как тебе такое, Чисора: Усик продемонстрировал свою скорость на беговой дорожке. Видео
Правда бежал украинец не долго
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) продолжает подготовку к бою против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО). Видео с очередной скоростной тренировки опубликовала страница boxingactive в сети Instagram.
Напомним, что ранее Чисора заявлял о возможном переходе в смешанные единоборства.
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
30.05.2020 в 16:43
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