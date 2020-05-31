TOP Rank объявило два ближайших вечера боя, без зрителей, но с андеркартом

Промоутерская компания TOP Rank объявила о проведении двух вечеров бокса.

Так, 9 июня в главном событии между собой сойдутся чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Шакур Стивенсон (13-0, 7 КО) и Феликс Карбайо (13-1-2, 9 КО). Этот поединок не будет носить звание титульного. В андеркарте планируется провести 6 боев.

Следующим вечером станет 11 июня, когда в ринге сойдутся Джесси Магдалено (27-1, 18 КО) и Енифель Висенте (36-4-2, 28 КО). Всего состоится 4 поединка.

Оба вечера, разумеется, пройдут без зрителей. Местом проведения файтов станет конферанс-зал MGM Grand Ballroom.