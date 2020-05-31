Дэвид Хэй: Не вижу проблем в возвращении Тайсона на ринг, только пусть дерется с боксерами своего возраста

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, британец Дэвид Хэй прокомментировал решение американской легенды Майка Тайсона вернуться на ринг. Его слова цитирует The Sun:

"Я не вижу проблем в возвращении Майка Тайсона на ринг. Но только если он будет драться с соперником своего возраста. Я не против его боя с Эвандером Холифилдом, Риддиком Боу или Херби Хайдом. Пусть эти возрастные бойцы выходят на ринг, если они хотят немного подраться в благотворительных целях. Но не нужно делать 12 раундов по 3 минуты. Пусть бьются 6 раундов.

Они остаются прежними бойцами, просто не такими быстрыми и взрывчатыми. Их бои все еще можно смотреть. Но только в том случае, если они дерутся между собой.

Мне не нравится мнения по поводу того, чтобы молодой атлет боксировал против спортсмена, чьи лучшие времена остались в прошлом. Ветераны гораздо более подвержены травмам", - сказал он.

Напомним, что ранее Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города.