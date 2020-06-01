Редкач о ситуации в США: Протесты, перестрелки, грабежи магазинов

Протестное настроение охватило США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер вскоре после того, как полицейский в Кливленде при задержании около пяти минут коленом давил его шею.

"Пока вы мирно спали, в США начался полный пи###ц. Протесты, перестрелки, грабежи магазинов, а далее – стычки с полицией, да такие, что уже появились жертвы по всей стране и с одной и, с другой стороны.

Машины и дома горят. Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео.

У нас в Лос-Анджелесе ввели комендантский час со вчерашнего вечера, вызвана национальная гвардия. Вертолеты, вой сирен – и вот такие у нас выходные. Что делать, я пока не знаю", - написал Редкач в Instagram.

Ранее UA-Футбол сообщал, что о ситуации с протестами в США высказался и Владимир Кличко.