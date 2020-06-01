Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Редкач о ситуации в США: Протесты, перестрелки, грабежи магазинов
Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) сейчас находится в самом центре протестов.
Протестное настроение охватило США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер вскоре после того, как полицейский в Кливленде при задержании около пяти минут коленом давил его шею.
"Пока вы мирно спали, в США начался полный пи###ц. Протесты, перестрелки, грабежи магазинов, а далее – стычки с полицией, да такие, что уже появились жертвы по всей стране и с одной и, с другой стороны.
Машины и дома горят. Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео.
У нас в Лос-Анджелесе ввели комендантский час со вчерашнего вечера, вызвана национальная гвардия. Вертолеты, вой сирен – и вот такие у нас выходные. Что делать, я пока не знаю", - написал Редкач в Instagram.
Пока вы мирно спали, в США начался полный пиздец. Протесты перестрелки -грабежи магазинов, а далее стычки с полицией да такие, что уже появились жертвы по всей стране и с одной и с другой стороны. Машины и дома горят. Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео. У нас в Лос-Анджелесе ввели комендантский час со вчерашнего вечера, вызвана национальная гвардия. Вертолёты, вой сирен и — вот такие у нас выходные. Что делать, я пока не знаю.
Ранее UA-Футбол сообщал, что о ситуации с протестами в США высказался и Владимир Кличко.