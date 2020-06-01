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Джошуа готов провести чемпионский бой с Тайсоном Фьюри

Бокс
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Он готов провести с ним поединок в любой день недели

Джошуа готов провести чемпионский бой с Тайсоном Фьюри
Новина українською

Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа хочет провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

"После боя с Кубратом Пулевым я хочу подраться с действующим чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Готов сразиться с ним в любой день недели.

До недавнего времени таким соперником для меня был Деонтей Уайлдер, а сейчас – Фьюри.

Я не собираюсь делать словесные выпады в адрес Фьюри. Он великая личность. Благодаря ему в боксе произошло много крутых вещей.

Все закончится в день нашего поединка. До этого момента мне нечего о нем сказать.

Я безумно хочу завоевать чемпионский титул WBC. И для этого мне нужно столкнуться с Тайсоном Фьюри", – сказал Джошуа.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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