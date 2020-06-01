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Владимир Кличко поддержал антирасистские протесты в США
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко записал видеообращение к фанатам в Instagram, в котором поддержал протесты в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Темнокожий мужчина погиб во время задержания полицией, такие жестокие действия правоохранительных органов вызвали бурю недовольств в более, чем 20 штатах.
"Друзья, я хочу высказаться против расизма. Спорт многонационален. И особенно в боевых искусствах присутствует уважение и принятие своего соперника вне зависимости от того, кто он и откуда.
Все мы одной расы. Мы — люди. У нас есть реальные проблемы, такие как пандемия, изменение климата и разные жизненные неприятности. Цвет кожи, пол и сексуальная ориентация — это просто те вещи, которые делают нас людьми. Они не имеют отношения к талантам, умениям, креативности, чувствам, интеллектуальным способностям.
Мы должны высказываться за невиновных, за людей, чьи голоса не слышат. Я — Джордж Флойд".