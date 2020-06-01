Диллиан Уайт считает, что Майк Тайсон может умереть в ринге

Боксёр Диллиан Уайт поделился опасениями за здоровье 53-летней легенды бокса Майка Тайсона в случае его возвращения на ринг.

"Это глупо. Если они не могут санкционировать мой бой на протяжении трёх лет, то какого чёрта они собираются дать разрешение на бой 53-летнего с 31-летним? В этом нет никакого смысла, просто глупость. Что, если Тайсон вернётся и умрёт на ринге? Что тогда случится? В нашем виде спорта уже было достаточно тёмных пятен и грязи, больше нам такого не нужно.

Уже не раз старые парни возвращались и дрались, но в чём смысл? Ты — легенда, живая легенда. Оставайся ей и оставь в покое мечты о возвращении на ринг. Конечно, мы не знаем финансовую ситуацию человека, не знаем, через что пришлось пройти перед этим. Может быть, он просто хочет себя проверить — но есть более лёгкие способы сделать это, чем возвращаться и драться с молодыми и голодными парнями. Он может получить серьёзную травму, и это беспокоит меня сильнее всего.

Выдержит ли он 12 трёхминутных раундов? Не поймите меня неправильно, его мощи наверняка до сих пор хватит, чтобы нокаутировать многих парней, но в таком возрасте тело не всегда позволяет делать то, что хочет сделать мозг", — сказал Уайт в интервью talkSPORT.