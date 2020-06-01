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Фьюри согласен провести бой с Уайтом

Бокс
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Такой вариант возможен, если не состоится бой с Джошуа

Фьюри согласен провести бой с Уайтом
Новина українською

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не против провести бой с Диллианом Уайтом.

"У меня предстоит матч-реванш с Уайлдером. После этого, я надеюсь, состоится бой с Энтони Джошуа.

Но если поединок не состоится, что я соглашусь на бой с Диллианом Уайтом и изобью его. Почему бы и нет?" – сказал Фьюри Sky Sports.

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри стал самым высокооплачиваемым боксёром 2020 года.

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В статье: Тайсон Фьюри
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