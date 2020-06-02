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Мейвезер решил оплатить похороны Джорджа Флойда

Бокс
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Легендарный боксер поможет семье погибшего.

Мейвезер решил оплатить похороны Джорджа Флойда
Новина українською

По информации TMZ, Флойд Мейвезер связался с семьей Джорджа Флойда и предложил оплатить похороны мужчины, который на прошлой неделе погиб в результате жестоких действий полицейских в Кливленде. Родственники Флойда приняли предложение экс-боксера.

Заокеанские СМИ отмечают связь Мейвезера с человеком, смерть которого спровоцировала в США массовые протесты и беспорядки. Генеральный директор компании Мейвезера TMT Music с детства был знаком с Флойдом.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Владимир Кличко отреагировал на смерть Джорджа Флойда.

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В статье: Флойд Мейвезер
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