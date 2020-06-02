Мейвезер решил оплатить похороны Джорджа Флойда

По информации TMZ, Флойд Мейвезер связался с семьей Джорджа Флойда и предложил оплатить похороны мужчины, который на прошлой неделе погиб в результате жестоких действий полицейских в Кливленде. Родственники Флойда приняли предложение экс-боксера.

Заокеанские СМИ отмечают связь Мейвезера с человеком, смерть которого спровоцировала в США массовые протесты и беспорядки. Генеральный директор компании Мейвезера TMT Music с детства был знаком с Флойдом.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Владимир Кличко отреагировал на смерть Джорджа Флойда.