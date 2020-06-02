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Холифилд назвал имена потенциальных соперников

Бокс
(1 голосов)

В списке не только Майк Тайсон.

Холифилд назвал имена потенциальных соперников
Новина українською

Эвандер Холифилд в 57 лет возобновил карьеру на несколько выставочных боев. Американец тренируется при поддержке другого легендарного боксера – украинца Владимира Кличко.

"Лучше всего это сделать вместе с теми, кто примерно твоего возраста. Я не хочу выходить на ринг и драться с кем-то, кто просто захочет сделать себе имя за мой счет.

Да и болельщиков интересуют разве что мои противостояния с Боу, Тайсоном и, возможно, Льюисом. Вот это было бы хорошо. Вот с ними я бы с удовольствием поспарринговал", - говорит Холифилд.

У Холифилда из вышеперечисленного трио положительная статистика только против Тайсона – две победы в двух боях. Боу американец проиграл два боя из трех, а против Льюиса добился ничьи и проиграл решением судей.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Тайсона и Холифилда приглашают подраться в России.

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В статье: Эвандер Холифилд
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Источник:
Vringe.com
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