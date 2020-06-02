Хирн: Верю, что Джошуа нокаутирует Фьюри

Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) могут определить нового абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"На днях у меня было несколько пропущенных звонков от Фьюри. Как и у Джошуа. Не знаю, чем он занимался, но думаю, что он просто был на взводе.

Я просто верю, что Джошуа победит Фьюри, и я думаю, что он отправит его в нокаут", - цитирует Эдди Хирна BoxingScene.

После завершения пандемии коронавируса Джошуа должен подраться с Кубратом Пулевым, а Фьюри ждет третий бой с Деонтеем Уайлдером.

Ранее стало известно, что Энтони Джошуа не заинтересован в выставочном бою против Майка Тайсона.