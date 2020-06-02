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Мейвезер признан лучшим боксером в истории
Версия BoxRec.
В независимом компьютерном рейтинге за всю историю бокса Флойд Мейвезер обошел Мэнни Паккьяо, Карлоса Монзона и Мухаммеда Али.
Отметим, что помимо Пакьяо в топ-10 не оказалось ни одного действующего боксера.
According to @BoxRec, here are the top 10 boxers of all-time— Legit.ng (@legitngnews) June 2, 2020
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1. Floyd Mayweather
2. Manny Pacquiao
3. Carlos Monzon
4. Muhammad Ali
5. Sugar Ray Robinson
6. Bernard Hopkins
7. Joe Louis
8. Archie Moore
9. Oscar De La Hoya
10. Julio Ceasar Chavezhttps://t.co/niApAatBDo
Среди украинцев лучший рейтинговый баланс на BoxRec у бывшего гегемона супертяжелого веса Владимира Кличко. В топ-10 также входит и Виталий Кличко.