Мейвезер признан лучшим боксером в истории

В независимом компьютерном рейтинге за всю историю бокса Флойд Мейвезер обошел Мэнни Паккьяо, Карлоса Монзона и Мухаммеда Али.

Отметим, что помимо Пакьяо в топ-10 не оказалось ни одного действующего боксера.

According to @BoxRec, here are the top 10 boxers of all-time

????????



1. Floyd Mayweather

2. Manny Pacquiao

3. Carlos Monzon

4. Muhammad Ali

5. Sugar Ray Robinson

6. Bernard Hopkins

7. Joe Louis

8. Archie Moore

9. Oscar De La Hoya

10. Julio Ceasar Chavezhttps://t.co/niApAatBDo