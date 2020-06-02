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Мейвезер признан лучшим боксером в истории

Бокс
(1 голосов)

Версия BoxRec.

Мейвезер признан лучшим боксером в истории
Новина українською

В независимом компьютерном рейтинге за всю историю бокса Флойд Мейвезер обошел Мэнни Паккьяо, Карлоса Монзона и Мухаммеда Али.

Отметим, что помимо Пакьяо в топ-10 не оказалось ни одного действующего боксера.

Среди украинцев лучший рейтинговый баланс на BoxRec у бывшего гегемона супертяжелого веса Владимира Кличко. В топ-10 также входит и Виталий Кличко.

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В статье: Бокс Флойд Мейвезер
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