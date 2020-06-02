Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа поддержал акцию протеста против расизма "Black Out Tuesday".

"Покойтесь с миром предки, которые боролись и умерли за нашу свободу.

Покойтесь с миром все потомки афро-карибских стран, которые были убиты, отправлены в тюрьму. Те, которым было отказано в работе, которые столкнулись с линчеванием, расстрелом, удушением, расовым профилированием. И все из-за цвета нашей кожи.

Когда вы включите свет завтра, что бы вы хотели увидеть? Я так горжусь движением BLM. Я за мирные протесты. А ты?", – написал Джошуа на своей странице в инстаграме.