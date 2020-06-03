Пакьяо и Кроуфорд ведут переговоры о бое

Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) после завершения пандемии коронавируса в одной из стран Персидского залива могут провести объединительный бой за титулы WBO и WBA в полусреднем весе. Об этом сообщил промоутер Top Rank Боб Арум.

"При помощи наших друзей из MTK Global мы ведем серьезные переговоры с Бахрейном, чтобы устраивать там крупные бои через компанию шейха которая также занимается и боксом. MTK очень круто взялись за дело

Был бы рад устроить там несколько крупных мероприятий. Посмотрим, что получится.

Все хотят устраивать такие поединки, пока не наступает время раскошелиться на организацию. Но с Бахрейном у нас, похоже, неплохие шансы все, наконец, сделать", - сказал Арум.

Мэнни Пакьяо в последнем бою в июле 2019 года побил Кита Турмана, а Теренс Кроуфорд в середине декабря досрочно разобрался с обязательным претендентом Эгисом Каваляускасом.