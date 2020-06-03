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Промоутер назвал дату третьего боя Фьюри и Уайлдера

Бокс
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Поединок пройдет до конца 2020 года.

Промоутер назвал дату третьего боя Фьюри и Уайлдера
Новина українською

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) после завершения пандемии коронавируса должен предоставить реванш Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 КО), которого в феврале этого года побил техническим нокаутом в седьмом раунде.

"Мы постоянно контактируем с командой Уайлдера из Premier Boxing Champions. И мы вместе нацелены на ноябрь-декабрь 2020 года. Где состоится бой?

Если к тому времени разрешат проводить поединки со зрителями, то в США. Хотим собрать целый стадион.

Мы рассматриваем те страны, которые лучше справились с коронавирусом и хотят быстрее остальных разрешить проводить мероприятия с целыми стадионами болельщиков. Да, старые деньки миновали. Теперь нам приходится привыкать к новым реалиям ведения бизнеса.

Я решительно настроен на конец года. Я сказал Тайсону, что бой состоится в ноябре или декабре. Он сказал, что ему это подходит. Уайлдер тоже дал предварительное согласие. Я сделаю этот бой", - заявил промоутер Фьюри Боб Арум.

Ранее Диллиан Уайт рассказал, почему Уайлдер снова проиграет Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри Боб Арум Дионтей Уайлдер
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Источник:
Vringe.com
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