Ломаченко поделился своей феноменальной физической формой. ВИДЕО

Несмотря на пандемию коронавируса, чемпион WBA, WBC и WBO в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) продолжает активно тренироваться в ожидании новостей о своем следующем бое.

Василий Ломаченко вернется на ринг не ранее осени, а его следующим соперником станет непобежденный американец Теофимо Лопес, которому принадлежит пояс IBF.