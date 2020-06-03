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Ломаченко поделился своей феноменальной физической формой. ВИДЕО

Бокс
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Ломаченко поделился своей феноменальной физической формой. ВИДЕО
Новина українською

Несмотря на пандемию коронавируса, чемпион WBA, WBC и WBO в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) продолжает активно тренироваться в ожидании новостей о своем следующем бое.

Василий Ломаченко вернется на ринг не ранее осени, а его следующим соперником станет непобежденный американец Теофимо Лопес, которому принадлежит пояс IBF.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс
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