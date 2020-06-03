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Усику снова придется ждать. Промоутер украинца отменил три вечера бокса

Бокс
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Коронавирус не позволяет Эдди Хирну вернуть бокс.

Усику снова придется ждать. Промоутер украинца отменил три вечера бокса
Новина українською

Промоутерская компания Matchroom Boxing на официальном уровне сообщила об отмене трех вечеров бокса – 27 июня в Ньюкасле, 4 июля в Манчестере и 11 июля в Кардиффе. Причина все та же – пандемия COVID-19.

4 июля в Манчестере должен был состояться бой между временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом и российским ветераном Александром Поветкиным. Новая дата поединка неизвестна.

Отметим, что в Matchroom Boxing перенесли несколько отмененных боев на октябрь, что может быть плохим сигналом для украинца Александра Усика, который в июле со второй попытки в Лондоне планировал подраться с британцем Дереком Чисорой.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора Эдди Хирн
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