Усику снова придется ждать. Промоутер украинца отменил три вечера бокса

Промоутерская компания Matchroom Boxing на официальном уровне сообщила об отмене трех вечеров бокса – 27 июня в Ньюкасле, 4 июля в Манчестере и 11 июля в Кардиффе. Причина все та же – пандемия COVID-19.

4 июля в Манчестере должен был состояться бой между временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом и российским ветераном Александром Поветкиным. Новая дата поединка неизвестна.

Отметим, что в Matchroom Boxing перенесли несколько отмененных боев на октябрь, что может быть плохим сигналом для украинца Александра Усика, который в июле со второй попытки в Лондоне планировал подраться с британцем Дереком Чисорой.