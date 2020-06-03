Промоутер: о бое Фьюри и Джошуа можно договориться за день

Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (23-1, 20 КО) могут поспорить за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Фьюри до конца года должен дать реванш Деонтею Уайлдера, а у Джошуа по планам обязательная защита титула в бою с Кубратом Пулевым.

"Если Фьюри побьет Уайлдера, а Джошуа справится с Пулевым, чего я не хочу, являясь промоутером Пулева, тогда мы возьмем курс прямиком на бой Фьюри-Джошуа в следующем году.

Не думаю, что переговоры будут трудными. Если мы встретимся лично, сделка может быть заключена за один день. Так что вот мой прогноз: мы заключим сделку в течение одного дня", - говорит босс промоутерской компании Top Rank.

Ожидается, что Фьюри и Джошуа подерутся в первой половине 2021 года на стадионе в Великобритании или в одной из арабских стран.