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Фьюри: Откажусь драться без зрителей

Бокс
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Чемпиона WBC не интересует бой в пустом зале.

Фьюри: Откажусь драться без зрителей
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После завершения пандемии коронавируса Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) должен провести третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), которого в феврале побил техническим нокаутом в седьмом раунде.

"Не думаю, что смог быть мотивированным на бой без зрителей. Это то же самое, что драться в спортзале.

Чемпион мира в супертяжелом весе не может боксировать без живой публики. Я не думаю, что это сработает. Здесь речь не о деньгах. Вы знаете, что они у меня есть, как и у других боксеров.

Если я получу предложение драться за закрытыми дверями, я не буду этого делать. Вот и все", - приводит слова Фьюри BoxingScene.

Ожидается, что третий бой между Уайлдером и Фьюри пройдет не ранее октября 2020 года.

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В статье: Тайсон Фьюри Бокс
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