Уоррен: Тайсон Фьюри желает провести бой с Энтони Джошуа

Промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Фрэнк Уоррен в интервью порталу Sky Sports рассказал, что главным желанием его подопечного является бой с чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

"Мы ждем различных предложений. Пока их не было, но переговоры продолжаются. Фьюри? Я знаю, что могу говорить от его имени. Тайсон желает подраться с Джошуа. Больше всего он хочет этого боя.

Я не думаю, что в Matchroom желают устраивать этот поединок. При любых раскладах Фьюри победит Джошуа. У нас с Тайсоном был разговор об этом 18 месяцев назад, когда он только вернулся. Это не проблема. Он желает поединка с Джошуа.

Это первый случай в истории, когда двое британцев могут сразиться на ринге за четыре чемпионских титула в супертяжелом весе. Первый номер хэвивейта, непобежденный Тайсон Фьюри – самый популярный спортсмен в Великобритании по состоянию на данный момент".