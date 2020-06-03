Чисора: Я не возьму месяц отпуска до тех пор, пока не выйду на пенсию

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) сообщил, что собирается усердно работать до конца карьеры и не повторять прошлые ошибки.

"Я был молод, глуп и наивен. Не вел себя как взрослый. Я принял несколько очень глупых решений и делал такие же ошибки. Теперь я поступаю правильно.

Я не беру выходные, потому что если вылетит день или неделя, то у меня будут проблемы. Я не возьму месяц отпуска до тех пор, пока не выйду на пенсию", – сказал Чисора в интервью inews.