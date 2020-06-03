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Фьюри: У Деонтея восемь детей, он точно согласится на реванш со мной

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Цыганский король уверен, что реванш состоится

Фьюри: У Деонтея восемь детей, он точно согласится на реванш со мной
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Чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) назвал основную причину, по которой Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) выйдет на их третий совместный поединок.

"У Уайлдера до сих пор есть третий бой, который он точно примет.

Он это сделает по одной простой причине – деньги.

На кону этого поединка слишком много денег, а у него есть восемь или девять детей, которых нужно кормить.

Он точно проведет реванш, и это супертяжелый вес, все может случиться. Особенно, если соперник – панчер с динамитами в руках, как Уайлдер", – сказал Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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