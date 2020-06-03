Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри: Хочу избить в этом году нескольких бомжей
Тайсон уверен в своей победе
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри не знает, когда состоится его следующий бой, но заявляет о своей готовности отправить в нокаут Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера и Диллиана Уайта.
"У меня нет никаких новостей, но на всякий случай я тренируюсь 4 раза в день.
Хочу избить в этом году нескольких бомжей – Джошуа, Уайлдера, Уайта, а также всех остальных.
Я держу себя в форме и буду готов. А потом – бум – и они все в нокауте. Вскоре увидимся", – сказал Фьюри.
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...