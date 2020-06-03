Фьюри: Хочу избить в этом году нескольких бомжей

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри не знает, когда состоится его следующий бой, но заявляет о своей готовности отправить в нокаут Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера и Диллиана Уайта.

"У меня нет никаких новостей, но на всякий случай я тренируюсь 4 раза в день.

Хочу избить в этом году нескольких бомжей – Джошуа, Уайлдера, Уайта, а также всех остальных.

Я держу себя в форме и буду готов. А потом – бум – и они все в нокауте. Вскоре увидимся", – сказал Фьюри.