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В Ирпене состоится мужской турнир

Бокс
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Соревнования стартуют 9 июня

В Ирпене состоится мужской турнир
Новина українською

На следующей неделе в Ирпене пройдет турнир "UTF Gentlemen Invitational", сообщает Федерация тенниса Украины.

Напомним, что накануне в "Теннисном центре ФТУ" завершились соревнования среди украинских теннисисток. В финале "UTF Ladies Invitational" Марта Костюк обыграла Марианну Закарлюк.

Соревнования мужчин пройдут в том же формате: групповой этап, после которого участники, занявшие 1 и 2 места, сойдутся в полуфиналах. Турнир среди украинских теннисистов стартует 9 июня, начало матчей в 10:00. Организаторы анонсируют трансляцию поединков, матчи на корте "Теннисного центра ФТУ" пройдут без зрителей.

В турнире примут участие:

Владислав Орлов

Владислав Манафов

Алексей Крутых

Никита Маштаков

Марат Девятьяров

Олег Приходько

Павел Шумейко

Вячеслав Белинский

Весь турнир, естественно, пройдет при пустых трибунах.

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В статье: теннис
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