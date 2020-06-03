В Ирпене состоится мужской турнир

На следующей неделе в Ирпене пройдет турнир "UTF Gentlemen Invitational", сообщает Федерация тенниса Украины.

Напомним, что накануне в "Теннисном центре ФТУ" завершились соревнования среди украинских теннисисток. В финале "UTF Ladies Invitational" Марта Костюк обыграла Марианну Закарлюк.

Соревнования мужчин пройдут в том же формате: групповой этап, после которого участники, занявшие 1 и 2 места, сойдутся в полуфиналах. Турнир среди украинских теннисистов стартует 9 июня, начало матчей в 10:00. Организаторы анонсируют трансляцию поединков, матчи на корте "Теннисного центра ФТУ" пройдут без зрителей.

В турнире примут участие:

Владислав Орлов

Владислав Манафов

Алексей Крутых

Никита Маштаков

Марат Девятьяров

Олег Приходько

Павел Шумейко

Вячеслав Белинский

Весь турнир, естественно, пройдет при пустых трибунах.