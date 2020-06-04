Деревянченко может провести бой с Альваресом

Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер в Твиттере сообщает, что команды Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) и Сауля Альвареса (53-1-2, 38 КО) ведут переговоры по бою. Поединок может состояться 14 сентября и пройти в рамках второго среднего веса (до 69,85 кг), хотя оба боксера предпочитают драться в среднем весе (до 72,5 кг).

Sources: Canelo Alvarez-Sergiy Derevyanchenko in talks for Sept. 14 at 168. Canelo was set to fight Billy Joe Saunders, DAZN’s preferred May 2 foe, before pandemic hit. Other opponents being considered for Canelo, but it won’t be GGG. Unlikely to see Canelo-GGG 3 until early 2021 — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) June 3, 2020

Деревянченко в бою с Альваресом может с третьей попытки стать чемпионом мира. Во втором среднем весе мексиканцу принадлежит титул WBA Regular – этот пояс Канело завоевал в декабре 2018 года после победы над Рокки Филдингом.

Сергей Деревянченко и Сауль Альварес должны были подраться еще в прошлом году, однако переговоры между промоутерами зашли в тупик. В результате Альварес отказался от пояса IBF в среднем весе, а Деревянченко в бою за вакантный титул по судейским запискам спорно проиграл Геннадию Головкину.