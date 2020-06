Деревянченко может провести бой с Альваресом

Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер в Твиттере сообщает, что команды Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) и Сауля Альвареса (53-1-2, 38 КО) ведут переговоры по бою. Поединок может состояться 14 сентября и пройти в рамках второго среднего веса (до 69,85 кг), хотя оба боксера предпочитают драться в среднем весе (до 72,5 кг).

Sources: Canelo Alvarez-Sergiy Derevyanchenko in talks for Sept. 14 at 168. Canelo was set to fight Billy Joe Saunders, DAZN’s preferred May 2 foe, before pandemic hit. Other opponents being considered for Canelo, but it won’t be GGG. Unlikely to see Canelo-GGG 3 until early 2021