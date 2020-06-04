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Деревянченко может провести бой с Альваресом

Бокс
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Переговоры уже начались

Деревянченко может провести бой с Альваресом
Новина українською

Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер в Твиттере сообщает, что команды Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) и Сауля Альвареса (53-1-2, 38 КО) ведут переговоры по бою. Поединок может состояться 14 сентября и пройти в рамках второго среднего веса (до 69,85 кг), хотя оба боксера предпочитают драться в среднем весе (до 72,5 кг).

Деревянченко в бою с Альваресом может с третьей попытки стать чемпионом мира. Во втором среднем весе мексиканцу принадлежит титул WBA Regular – этот пояс Канело завоевал в декабре 2018 года после победы над Рокки Филдингом.

Сергей Деревянченко и Сауль Альварес должны были подраться еще в прошлом году, однако переговоры между промоутерами зашли в тупик. В результате Альварес отказался от пояса IBF в среднем весе, а Деревянченко в бою за вакантный титул по судейским запискам спорно проиграл Геннадию Головкину.

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В статье: Сергей Деревянченко Сауль Альварес
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