Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Альвареса опровергли переговоры с Деревянченко
Заявление промоутера Канело.
Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер накануне сообщил, что Сауль Альварес (53-1-2, 38 КО) 14 сентября может подраться с бывшим двукратным претендентом на титул IBF из Украины Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО).
Босс промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес опровергает эту информацию.
"Это неправда, еще очень рано говорить. У Канело даже нет даты боя. Все в подвешенном состоянии, пока бокс не вернется полностью. Эти слухи – ложь", - цитирует Гомеса Fightnews.com.
Сауль Альварес и Сергей Деревянченко могли провести бой в 2019 году, но команда мексиканского чемпиона не смогла удовлетворить финансовые аппетиты представителей претендента.