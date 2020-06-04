У Альвареса опровергли переговоры с Деревянченко

Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер накануне сообщил, что Сауль Альварес (53-1-2, 38 КО) 14 сентября может подраться с бывшим двукратным претендентом на титул IBF из Украины Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО).

Босс промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес опровергает эту информацию.

"Это неправда, еще очень рано говорить. У Канело даже нет даты боя. Все в подвешенном состоянии, пока бокс не вернется полностью. Эти слухи – ложь", - цитирует Гомеса Fightnews.com.

Сауль Альварес и Сергей Деревянченко могли провести бой в 2019 году, но команда мексиканского чемпиона не смогла удовлетворить финансовые аппетиты представителей претендента.