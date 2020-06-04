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Уайт и Поветкин получили новую дату боя

Бокс
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Две первых попытки провести мегафайт не удались.

Уайт и Поветкин получили новую дату боя
Новина українською

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) и Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) должны были подраться сначала в мае, а потом в июле. Бой дважды переносился в связи с пандемией коронавируса.

Теперь же BoxingScene сообщает, что третья попытка Уайта и Поветкина запланирована на 15 августа, а бой пройдет в рамках проекта «Бойцовская база» в поместье промоутера боксеров Эдди Хирна в Брентвуде.

В своем поместье Хирн в июле-августе планирует организовать четыре вечера бокса. Боксеры и представители их команд перед выходом на ринг пройдут 14-дневный карантин.

Бои Эдди Хирна в Великобритании покажет Sky Box Office, а для фанатов бокса из США трансляцию организует сервис DAZN.

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В статье: Александр Поветкин Диллиан Уайт
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