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Деревянченко вернется на ринг в сентябре

Бокс
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Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) рассказал о дальнейших планах.

Деревянченко вернется на ринг в сентябре
Новина українською

Деревянченко в 2018 и 2019 годах дважды дрался за пояс IBF в среднем весе, но по судейским запискам проиграл оба боя – против Дэниела Джейкобса и Геннадия Головкина.

"Следующий бой проведу, скорее всего, в сентябре. Думаю, рано или поздно встречусь с чемпионом WBC Жермаллом Чарло. Все просто: мы оба на контракте у Эла Хэймона, что существенно облегчит переговоры. Считаю, он хороший боец, сильный, молодой. Уверен, у нас получится знатная драка.

Хочу драться с лучшими из лучших, зачистить дивизион, почитаться сильнейшим в среднем весе. С кем бы хотел драться? С Канело Альваресом, хотел бы провести реванш с Головкиным, готов к бою с Крисом Юбенком-младшим и с другими топовыми бойцами. Хотел бы драться со всеми элитными средневесами, хотел бы их всех победить", - заявил Деревянченко.

Ранее авторитетный инсайдер сообщил, что промоутеры Деревянченко ведут переговоры по бою с Саулем Альваресом.

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В статье: Сергей Деревянченко
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Источник:
Vringe.com
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