Альварес может подраться с экс-чемпионом мира в суперсреднем весе

Портал BoxingScene отмечает, что промоутеры Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) из Golden Boy Promotions в список претендентов на бой с Канело включили бывшего чемпиона мира в суперсреднем весе Энтони Диррелла (33-2-1, 24 КО), который в последнем бою в сентябре прошлого года нокаутом проиграл Давиду Бенавидесу.

Накануне инсайдер The Athletic Майк Коппинджер сообщил, что в сентябре с Альваресом предложили подраться украинцу Сергею Деревянченко (13-2, 10 КО).

Сауль Альварес в последнем бою нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом мира в полутяжелом весе. Позже мексиканец отказался от титула.

Ранее UA-Футбол сообщал, что у Альвареса опровергли переговоры с Деревянченко.