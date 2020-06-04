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Кличко готовит Холифилда к возвращению в ринг. ВИДЕО

Бокс
(2 голосов)

Украинец отрабатывает технику с легендой

Кличко готовит Холифилда к возвращению в ринг. ВИДЕО
Новина українською

Украинский боксер Владимир Кличко продолжает готовить к возвращению на ринг знаменитого американца Эвандера Холифилда. Они провели совместный спарринг, отрабатывая движение в ринге и технику ударов.

Скорее всего, 57-летний Эвандер Холифилд встретится на ринге с 53-летним Майком Тайсоном, который тоже готовится к выставочным боям.

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В статье: Эвандер Холифилд Владимир Кличко
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Источник:
sport.ua
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