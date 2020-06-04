Кличко готовит Холифилда к возвращению в ринг. ВИДЕО

Украинский боксер Владимир Кличко продолжает готовить к возвращению на ринг знаменитого американца Эвандера Холифилда. Они провели совместный спарринг, отрабатывая движение в ринге и технику ударов.

Скорее всего, 57-летний Эвандер Холифилд встретится на ринге с 53-летним Майком Тайсоном, который тоже готовится к выставочным боям.