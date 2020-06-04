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Чисора: В Британии супертяжелый дивизион будет процветать еще 20-30 лет

Бокс
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Боксер назвал лучших боксеров

Чисора: В Британии супертяжелый дивизион будет процветать еще 20-30 лет
Новина українською

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) отметил, что его дивизион сейчас в Великобритании находится на подъеме, а также назвал самого перспективного боксера своей страны.

"В Лондоне шумно. В Британии есть я, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Диллиан Уайт, Даниэль Дюбуа, Джо Джойс, Дэвид Прайс. Супертяжелый дивизион будет процветать еще 20-30 лет.

Дюбуа будет великолепным боксером. Мне нравится его подход к работе. Он великолепно подбирает удары в боях.

Мне нравится его отношение к боксу в целом, в том числе – к спаррингам, за которыми я немного наблюдал", – сказал Чисора.

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В статье: Дерек Чисора
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