Чисора: В Британии супертяжелый дивизион будет процветать еще 20-30 лет

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) отметил, что его дивизион сейчас в Великобритании находится на подъеме, а также назвал самого перспективного боксера своей страны.

"В Лондоне шумно. В Британии есть я, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Диллиан Уайт, Даниэль Дюбуа, Джо Джойс, Дэвид Прайс. Супертяжелый дивизион будет процветать еще 20-30 лет.

Дюбуа будет великолепным боксером. Мне нравится его подход к работе. Он великолепно подбирает удары в боях.

Мне нравится его отношение к боксу в целом, в том числе – к спаррингам, за которыми я немного наблюдал", – сказал Чисора.