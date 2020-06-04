Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энди Руис соберается провести бой с 39-летним Крисом Арреола
Последний раз Руис выходил в ринг с Энтони Джошуа
Экс-чемпион IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе Энди Руис-младший (33-2, 22 КО) намерен провести реванш против 39-летнего ветерана Криса Арреолы (38-6-1, 33 KO), сообщает boxingnews24.com. Скорее всего, бой состоится в ноябре.
Место проведения поединка пока неизвестно.
Напомним, ранее Руис сменил команду на тренера Сауля Альвареса и Райана Гарсии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...