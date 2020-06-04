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Энди Руис соберается провести бой с 39-летним Крисом Арреола

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Последний раз Руис выходил в ринг с Энтони Джошуа

Энди Руис соберается провести бой с 39-летним Крисом Арреола
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Экс-чемпион IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе Энди Руис-младший (33-2, 22 КО) намерен провести реванш против 39-летнего ветерана Криса Арреолы (38-6-1, 33 KO), сообщает boxingnews24.com. Скорее всего, бой состоится в ноябре.

Место проведения поединка пока неизвестно.

Напомним, ранее Руис сменил команду на тренера Сауля Альвареса и Райана Гарсии.

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В статье: Энди Руис
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