У Деревянченко прокомментировали слухи о бое с Альваресом

Накануне инсайдер The Athletic Майк Коппинджер сообщил, что Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) 14 сентября может провести бой со звездным Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО). В команде Канело эту информацию позже опровергли.

Теперь тот же Коппинджер передает слова менеджера украинца Кита Коннолли.

"Никаких официальных предложений по поводу боя в сентябре с Альваресом не было, но у Golden Boy есть мой номер. Так что если у них будет конкретное предложение, пускай сбрасывают – мы сядем втроем с Элом Хэймоном и Сергеем и все обсудим", - говорит представитель Деревянченко.

Деревянченко в прошлом году претендовал на бой с Альваресом по линии IBF, однако переговоры между промоутерами сорвались.