Хижняк избран главой комиссии атлетов АIBA

Чемпион мира Александр Хижняк избран главной Комиссии атлетов AIBA, сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины. Исполнительный комитет AIBA утвердил кандидатуры Хижняка и его вице-главы Ирмы Теста.

"Для меня большая честь стать членом Исполнительного комитета AIBA впервые в истории как один из представителей атлетов. Я ответственно воспринимаю свои обязанности и намерен обеспечить постоянный учет интересов боксеров в стратегических и административных процессах принятия решений AIBA.

Я поставил ряд приоритетных задач для своей новой роли, как досрочное утверждения календаря AIBA на ближайшие годы, включая систему квалификации к Олимпиаде 2024 года. Я также считаю важным сделать более прозрачными критерии, используемые судьями для оценки раундов", - отметил Хижняк.

24-летний Александр Хижняк этим летом в Токио должен был дебютировать на Олимпийских играх, но из-за пандемии коронавируса соревнования в столице Японии были отложены на следующий год.