  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хижняк избран главой комиссии атлетов АIBA
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хижняк избран главой комиссии атлетов АIBA

Бокс
(1 голосов)

Международная ассоциация бокса сделала ставку на украинца.

Хижняк избран главой комиссии атлетов АIBA
Новина українською

Чемпион мира Александр Хижняк избран главной Комиссии атлетов AIBA, сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины. Исполнительный комитет AIBA утвердил кандидатуры Хижняка и его вице-главы Ирмы Теста.

"Для меня большая честь стать членом Исполнительного комитета AIBA впервые в истории как один из представителей атлетов. Я ответственно воспринимаю свои обязанности и намерен обеспечить постоянный учет интересов боксеров в стратегических и административных процессах принятия решений AIBA.

Я поставил ряд приоритетных задач для своей новой роли, как досрочное утверждения календаря AIBA на ближайшие годы, включая систему квалификации к Олимпиаде 2024 года. Я также считаю важным сделать более прозрачными критерии, используемые судьями для оценки раундов", - отметил Хижняк.

24-летний Александр Хижняк этим летом в Токио должен был дебютировать на Олимпийских играх, но из-за пандемии коронавируса соревнования в столице Японии были отложены на следующий год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Хижняк Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...