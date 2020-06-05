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Хижняк избран главой комиссии атлетов АIBA
Международная ассоциация бокса сделала ставку на украинца.
Чемпион мира Александр Хижняк избран главной Комиссии атлетов AIBA, сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины. Исполнительный комитет AIBA утвердил кандидатуры Хижняка и его вице-главы Ирмы Теста.
"Для меня большая честь стать членом Исполнительного комитета AIBA впервые в истории как один из представителей атлетов. Я ответственно воспринимаю свои обязанности и намерен обеспечить постоянный учет интересов боксеров в стратегических и административных процессах принятия решений AIBA.
Я поставил ряд приоритетных задач для своей новой роли, как досрочное утверждения календаря AIBA на ближайшие годы, включая систему квалификации к Олимпиаде 2024 года. Я также считаю важным сделать более прозрачными критерии, используемые судьями для оценки раундов", - отметил Хижняк.
24-летний Александр Хижняк этим летом в Токио должен был дебютировать на Олимпийских играх, но из-за пандемии коронавируса соревнования в столице Японии были отложены на следующий год.