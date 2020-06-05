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Хирн: Мы вернемся в июле с качественными ивентами

Бокс
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Глава Matchroom Boxing рассказал о своих планах

Хирн: Мы вернемся в июле с качественными ивентами
Новина українською

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, рассказал, когда его компания начнет организовывать вечера бокса.

"Мы вернемся в июле с качественными ивентами.

Все говорят о второй стороне медали возвращения спорта, все ноют о шансах на проведение боя. Вы делаете то, что делали до пандемии, но в меньших масштабах, без атмосферы, без зрителей, без резонанса.

Я просто чувствую, что когда мы вернемся, мы должны вернуться с новой силой", – сказал Хирный в интервью fightnews.com.

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В статье: Эдди Хирн
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