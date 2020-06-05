Ломаченко в июне возобновит тренировки

Поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом был отложен. Новая дата боя остается неизвестной.

Промоутер Ломаченко Боб Арум ожидает, что до конца июня украинец прибудет в США, чтобы начать подготовку к бою. Карантин Ломаченко проводит в Украине.

Сам бой с Лопесом может состояться в сентябре. Скорее всего, это состоится при пустых трибунах.