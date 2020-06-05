Беринчик не собирается идти в политику

Украинский чемпион легкого веса по версии WBO International Денис Беринчик (13-0, 7 КО) во время прямого эфира в Instagram SportArena ответил на вопрос, почему он не захотел попробовать себя в роли политика, как, сделали некоторые известные украинские спортсмены.

Ценовая политика слишком большая у Дениса Беринчика. Наши руководители некоторых больших партийных групп неоднократно связывались со мной, но не смогли меня ничем заинтересовать, переубедить. Я не хочу быть разговаривающей головой той или иной политической группы, идеи которой мне не близки.

Пока что я в спорте. У меня есть контракт, есть работа, бои, тренировки. Я полностью занят. Я не горю желанием пачкать руки с какой-либо группой политиков, которые могут пропасть с н-ной сумой уже через пару лет. На данный момент, я не пересекаюсь ни с какой политической партией.

Если даже я и решу идти в парламент, то буду строить свою команду с нуля, но это будет явно не скоро.

Может после завершения боксерской карьеры?

После бокса будет тренерская карьера, после – отдых и семья, после – пенсия и вот тогда, может быть, я очень хорошо подумаю, перед тем, как лезть в эту грязь.