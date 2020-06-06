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Тренер Берчельта: Мы постоянно обсуждаем Ломаченко, Мигель держит его в своем поле зрения
Возможно, назревает новый супер-ивент
Тренер чемпиона мира по версии WBC во втором полулегком весе Мигеля Берчельта (37-1; 33 КО) Альфредо Кольбаеро заявил, что бой против украинского чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) находится в их поле зрения. Его слова цитирует BoxingScene:
"Мы постоянно обсуждаем бой с Ломаченко. В нашем поле зрения находятся отличные бойцы. Мы следили за Василием и в полулегком, и во втором полулегком и в легком весе. На мой взгляд, если в Берчельта будет возможность подняться в дивизион Ломаченко, мы с ним встретимся. Это был бы большой вызов.
Мигель держит Ломаченко в своем поле зрения. Василий - боксер, которого он хочет победить", - сказал тренер.
Напомним, что ранее Боб Арум анонсировал скорое прибытие Ломаченко в США.
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