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Тренер Берчельта: Мы постоянно обсуждаем Ломаченко, Мигель держит его в своем поле зрения

Бокс
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Возможно, назревает новый супер-ивент

Тренер Берчельта: Мы постоянно обсуждаем Ломаченко, Мигель держит его в своем поле зрения
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Тренер чемпиона мира по версии WBC во втором полулегком весе Мигеля Берчельта (37-1; 33 КО) Альфредо Кольбаеро заявил, что бой против украинского чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) находится в их поле зрения. Его слова цитирует BoxingScene:

"Мы постоянно обсуждаем бой с Ломаченко. В нашем поле зрения находятся отличные бойцы. Мы следили за Василием и в полулегком, и во втором полулегком и в легком весе. На мой взгляд, если в Берчельта будет возможность подняться в дивизион Ломаченко, мы с ним встретимся. Это был бы большой вызов.

Мигель держит Ломаченко в своем поле зрения. Василий - боксер, которого он хочет победить", - сказал тренер.

Напомним, что ранее Боб Арум анонсировал скорое прибытие Ломаченко в США.

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В статье: Мигель Берчельт
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