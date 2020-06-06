Мэнни Пакьяо пойдет в президенты Филиппин

Легенда мирового бокса Мэнни Пакьяо планирует баллотироваться в президенты Филиппин в 2022 году. Об этом сообщил экс-промоутер боксера и его близкий друг Боб Арум. Его слова цитирует talkSport:

"Я думаю, что маленький Мэнни Пакьяо будет первым бойцом, который станет президентом. Он снова мне об этом заявил. Я общался с ним по Zoom, и Мэнни сказал мне: "Боб, я собираюсь идти на выборы 2022 года. Когда я стану президентом, я хочу, чтобы ты присутствовал на моей инаугурации" - сказал Арум.

Напомним, что ранее Арум планировал обсудить статус обязательных претендентов из боксерскими организациями.